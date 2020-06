Bayern w szoku. Thiago Alcantara może zagrać w Anglii! To jego ostatnia szansa

Thiago Alcantara był bliski przedłużenia umowy z Bayernem Monachium, ale zmienił zdanie. Jak informuje SportBild, teraz wszystko jest możliwe - łącznie z tym, że odejdzie do innego klubu. Obie strony uzgodniły już warunki nowego kontraktu, ale w ostatniej chwili Thiago miał "zawahać się przed jego podpisaniem." Wcześniej przekonywał, że w stolicy Bawarii chce zakończyć karierę.

- Thiago nie potrafił wytłumaczyć władzom Bayernu, skąd te wątpliwości. Wraz z rodziną czują sie dobrze w Monachium, a on w drużynie. Prawdopodobnie obawia się, że to może być dla niego ostatnia szansa na transfer zagraniczny lub powrót do domu - informuje SportBidl.

Thiago w Liverpoolu?

29-latek zanim trafił do Bayernu, praktycznie całą karierę spędził w Barcelonie. Niemieckie media sugerują, że Hiszpan może odejść do Liverpoolu. Bayern nie otrzymał za niego jak dotąd żadnej propozycji, ale fanem jego talentu ma być Jurgen Klopp, trener "The Reds".

Thiago jest zawodnikiem Bayernu Monachium od 2013 roku. Mistrzowie Niemiec przelali za niego na konto Barcelony 25 mln euro. W 230 meczach w barwach Bayernu strzelił 31 goli i miał 37 asyst. W tym sezonie zagrał w 35 meczach we wszystkich rozgrywkach. Jego bilans to trzy bramki i dwie asysty. Transfermarkt wycenia go na 48 mln euro. Jego kontrakt z Bayernem obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku.

