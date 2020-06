Diego Maradona wywołał skandal. Jego córka zażenowana. "To bardzo smutne"

W ostatnim czasie do sieci wyciekło skandaliczne nagranie z Diego Maradoną. Były znakomity piłkarz tańczy na nim w rytmie do piosenki "Bombón Asesino" zespołu Los Palmeras. Argentyńczyk na filmie jest kompletnie pijany. To jednak nie wszystko.

Pod koniec nagrania podczas tańca ze swoją byłą partnerką Veronika Ojedą, Maradona postanawia obrócić się tyłem do kamery i zdjąć spodnie, pokazując wszystkim swoje pośladki. Córka legendarnego piłkarza, Gianinna Maradona była oburzona zachowaniem swojego ojca. Za pośrednictwem mediów społecznościowych opowiedziała, jak zareagował jej syn, Benjamin, na skandaliczny film z dziadkiem w roli głównej.

- Nigdy nie chciałabym, żeby mój syn zobaczył go w takim stanie. Obecnie chcąc odpowiedzieć na trudne pytania syna dotyczące zachowania dziadka, zdecydowałam się na pomoc terapeutyczną, która zapewni Benjaminowi prawidłowy rozwój. Zawsze wybieram prawdę. Dla innych takie zachowanie może być niespodzianką lub kpiną. Ale dla mnie jest to bardzo smutne - napisała córka Maradony.

