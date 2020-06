Manchester United ma problem. "Popełnia błędy, które wcześniej się mu nie zdarzały"

- Był jedynym piłkarzem United, na którym można było polegać przez ostatnie cztery lata, jednak teraz nie jest taki sam. Popełnia wiele błędów i to jest uczciwe przedstawienie jego aktualnej formy. Błędów, które mu się nigdy wcześniej nie zdarzały. To może być jedynie kwestia pewności siebie. Ręce, nogi i ciało są te same, więc problem musi być w głowie - przyznaje w podcaście Gary Neville.

David de Gea nie jest pewnikiem w bramce, okres jego niepewności wpływa na formę

Gary Neville zaznacza, że niezwykle istotna jest długość spadku formy, która może odegrać kluczową rolę w przyszłości bramkarza. Były obrońca odniósł się do Mundialu z 2018 roku, gdy hiszpańscy kibice wygwizdywali Davida de Geę podczas meczów reprezentacji.

- Mentalnie nie jest na tym samym poziomie. Gdy forma spada na sześć miesięcy, jest to brane jako odstęp od reguły, ale kiedy trwa to przez rok, zaczynasz się martwić. Jeżeli taki stan utrzymuje się od dwóch lat, uznajemy to za stały problem - przyznaje Anglik.

David de Gea w obecnym sezonie zagrał w 33 meczach. Hiszpan dziesięciokrotnie zachował czyste konto, wpuścił natomiast 34 gole. Łącznie od 2011 roku, bramkarz rozegrał w Manchesterze United 395 spotkań, wpuszczając 407 goli oraz zachowując czyste konto 138 razy. Aktualna umowa bramkarza obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.