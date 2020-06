Fatalna kontuzja Bernda Leno. Tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Odgrażał się nawet na noszach

Po pandemii koronawirusa do gry wróciła angielska Premier League. W słabej formie jest Arsenal Londyn, który w środę przegrał wysoko z Manchesterem City 0:3, a w sobotę uległ Brighton 1:2. Porażkę ze wciąż aktualni mistrzami Anglii można jeszcze zrozumieć, ale strata punktów z drużyną z południa Anglii może być dla kibiców "Kanonierów" sporym rozczarowaniem.

Zobacz wideo Bayern - Freiburg 3:1. Lewandowski na 3:1 [ELEVEN SPORTS]

Bernd Leno z groźnym urazem. Miał pretensje do zawodnika Brighton

Na dodatek kontuzji doznał bramkarz Arsenalu, Bernd Leno. Niemiec wyskoczył, żeby wyłapać piłkę na skraju pola karnego. W tym momencie popchnął go napastnik Brighton, Neal Maupay. Leno niefortunnie upadł i doznał urazu kolana. Musiał zostać zniesiony na noszach z boiska. W tamtym momencie przywołał do siebie Maupaya i zaczął z nim dyskutować. Miał do niego wyraźne pretensje, wygrażał mu palcem. Napastnik później jeszcze bardziej wpisał się w pamięć kibiców Arsenalu, strzelając gola na 2:1 w ostatnich minutach spotkania.

W kolejnym spotkaniu "Kanonierzy" zmierzą się z Southampton Jana Bednarka. Ten mecz odbędzie się w najbliższy czwartek. Początek o godzinie 19:00 czasu polskiego. Brighton we wtorek uda się do Leicester (początek meczu także o 19:00).

