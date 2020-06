Klopp skreślił sześciu piłkarzy i poprosił o dwa transfery. Duże zmiany w Liverpoolu

Liverpool niemal na pewno zostanie mistrzem Anglii, bo po 29. kolejkach ma aż 22 punkty przewagi nad Manchesterem City. Jednak "The Reds" zawiedli w Lidze Mistrzów, odpadając już w 1/8 finału z Atletico Madryt. "Sport" twierdzi, że podczas najbliższego okienka transferowego dojdzie do rewolucji w drużynie Juergena Kloppa, który chciałby się pozbyć co najmniej sześciu graczy. Są to: Xherdan Shaqiri, Dejan Lovren, Divock Origi, Adam Lallana, oraz wypożyczeni: Harry Wilson (Bournemouth) i Marko Grujić (Hertha Berlin). Oni odejdą na pewno. Zespół może opuścić także Naiby Keita, który miał być gwiazdą, ale gra poniżej oczekiwań i łapie kontuzje.

Juergen Klopp poprosił o dwóch piłkarzy Wolverhampton

Z kolei Klopp poprosił władze klubowe, aby pozyskały dwie gwiazdy Wolverhampton: Adama Traore i Rubena Nevesa. 24-letni Hiszpan pochodzenia malijskiego występuje jako ofensywny prawoskrzydłowy. W tym sezonie Premier League wystąpił 28 razy, strzelił cztery gole i miał 10 asyst. Natomiast Neves to były pomocnik Porto, który od 2017 roku gra w drużynie "Wilków". 23-latek charakteryzuje się kapitalnym strzałem z dystansu i świetnymi prostopadłymi podaniami.

W niedzielę Liverpool zmierzy się z Evertonem w 30. kolejce.

