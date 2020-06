Leroy Sane o krok od wielkiego transferu? Guardiola: On chce nowej przygody

O ewentualnym transferze Leroya Sane do Bayernu Monachium mówi się już od kilku miesięcy. Spekulacje zostaną wzmocnione po oświadczeniu Pepa Guardioli. Hiszpan podczas piątkowej konferencji prasowej przyznał, że niemiecki skrzydłowy chce opuścić Manchester City. Wciąż aktualni mistrzowie Anglii próbują przekonać Sane do przedłużenia umowy, która obowiązuje do czerwca 2021 roku. Negocjacje utkwiły jednak w martwym punkcie.

Sane do Bayernu?

- Nie wiem, czy odejdzie tego lata, czy następnego, gdy wygaśnie jego umowa - dodał Guardiola. Sane dołączył do City w 2016 roku. Przeszedł wtedy z Schalke za 37 mln funtów. W sierpniu zeszłego roku 24-letni Niemiec zerwał więzadła krzyżowe. Leczył się do lutego, a od tego czasu nie zdążył zagrać, bo rozgrywki Premier League są zawieszone z powodu pandemii koronawirusa. Wznowienie gier na Wyspach nastąpi w najbliższy weekend.

Guardiola powiedział, że klub z Etihad rozmawiał z Sane "dwa lub trzy razy" o nowej umowie. - Chcemy go zatrzymać. Ma wyjątkową jakość. To miły facet i bardzo go kocham. Ale on chce nowej przygody.

Bayern zdeterminowany, by pozyskać Sane

W maju dziennikarze "Sport Bild" informowali, że Sane porozumiał się w sprawie kontraktu z Bayernem. Wiadomo nawet, jaki miałby przejąć numer na koszulce. W Monachium grałby z "10" po Phillippe Coutinho, który wróci z wypożyczenia do FC Barcelony. Sane miał się też zgodzić na obniżenie zarobków o 30 procent w stosunku do tych, jakie otrzymuje w Manchesterze.

"Sport Bild" dodał, że władze Bayernu Monachium chcą sprzedać aż trzech piłkarzy - Corentina Tolisso, Javiego Martineza oraz Jerome'a Boatenga - by zebrać środki na zakup Sane. Bayern wykonał już pierwsze kroki na rynku transferowym. Po zakończeniu bieżącego sezonu do zespołu z Bawarii dołączy obecny bramkarz Schalke, Alexander Nuebel. Pierwszym golkiperem jest obecnie Manuel Neuer.

