Neymar przegrał w sądzie z Barceloną! Musi zapłacić gigantyczne odszkodowanie

Neymar odszedł z Barcelony w 2017 roku. Rok wcześniej przedłużył kontrakt z hiszpańskim klubem. Na mocy nowych postanowień miał otrzymać gigantyczną premię. 14 mln euro z tego tytułu przelano mu w momencie podpisania nowego kontraktu. Resztę - ponad 40 mln - miał otrzymać w kolejnym sezonie. Wtedy jednak zdecydował się na transfer do PSG. Barcelona przekonywała, że reszta premii nie należy się Brazylijczykowi. Ten uważał inaczej i pozwał ją do sądu.

Neymar nie dostanie reszty premii

W piątek hiszpański sąd uznał, że pozew Neymara jest bezzasadny. Odrzucił jego roszczenie. W zamian to brazylijski gwiazdor będzie musiał zapłacić Barcelonie pieniądze - prawie 7 mln euro (dokładnie 6,7 mln euro) tytułem odszkodowania. Neymar miał naruszyć postanowienia umowy między nimi a Barceloną. Reprezentant Brazylii może się odwołać od tej decyzji. Ma na to pięć dni.

- Wyrażamy zadowolenie z wyroku ogłoszonego dzisiaj przez sąd w Barcelonie w związku z postępowaniem z udziałem FC Barcelona i Neymara Jr w sprawie wysokości premii za podpisanie umowy przy ostatnim przedłużeniu umowy z zawodnikiem - napisano w komunikacie katalońskiego klubu.

Neymar wróci do Barcelony?

Ponieważ Neymar chciał wrócić do Camp Nou, w ubiegłym roku odbyły się rozmowy w celu rozwiązania sporu poza sądem. Jednak pomimo woli obu stron, nie udało się dojść do porozumienia i potrzebne było rozstrzygnięcie sądowego. 28-letni Neymar dołączył do Barcelony w 2013 roku. Trzy lata później podpisał pięcioletnią umowę, ale w kolejnym roku odszedł do PSG. W ciągu czterech sezonów spędzonych w Katalonii zagrał 186 spotkań, strzelił 105 bramek. Zdobył dwa mistrzostwa Hiszpanii, trzy Puchary Króla oraz Ligę Mistrzów w sezonie 2014/2015.

Neymar ma ostatnio sporo problemów z prawem. Niedawno został oskarżony o homofobię. - Brazylijska organizacja LGBT złożyła skargę do prokuratury wobec Brazylijczyka za nienawiść kierowaną w stronę byłego partnera swojej matki - informuje "Mundo Deportivo". Piłkarz Paris Saint-Germain miał obrażać i grozić Tiago Ramosowi.

