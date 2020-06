Chelsea chce najgorętsze nazwisko tego lata! Może być zmuszona sprzedać Kante

80 mln funtów - taką kwotę na transfery Hakima Ziyecha i Timo Wernera wydała Chelsea. Londyński klub zbroi się tego lata, by w przyszłym sezonie nawiązać walkę z Manchesterem City i Liverpoolem, które zdominowały Premier League w ostatnich dwóch latach.

REKLAMA

Zobacz wideo Chelsea - Liverpool 2:0. Wszystkie bramki [ELEVEN SPORTS]

Na Ziyechu i Wernerze wzmocnienia Chelsea mają się nie zakończyć. Angielskie media informują, że priorytetem Franka Lamparda pozostaje Ben Chilwell, czyli lewy obrońca Leicester City. Londyńczycy mają też być gotowi na walkę o pozyskanie wielkiego talentu z Bayeru Leverkusen - Kaia Havertza.

Chelsea na razie czeka na informację, jaką kwotę musiałaby zapłacić, by sprowadzić do siebie ofensywnego pomocnika. "The Times" pisał, że przed wybuchem pandemii Bayer oczekiwał za Havertza co najmniej 90 mln funtów. Teraz ta kwota może być jednak trochę niższa i to nie tylko z powodu wpływu koronawirusa na rynek transferowy. Sam Havertz ma już być zdecydowany na zmianę otoczenia, a na jego cenę może wpłynąć też nieobecność Bayeru w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. Na razie, na dwie kolejki przed końcem Bundesligi, klub z Leverkusen zajmuje czwarte miejsce w tabeli, ale ma tylko punkt przewagi nad Borussią Moenchengladbach.

Chelsea gotowa do sprzedaży Kante?

Niezależnie od wszystkiego faktem jest, że ewentualny transfer Havertza byłby ogromnym wydatkiem dla Chelsea. Chociaż klub dysponuje pokaźnymi środkami na wzmocnienia, to sprowadzenie Niemca być może wiązałoby się z koniecznością sprzedania innej gwiazdy.

"The Times" informuje, że w związku z tym Chelsea ma by gotowa do sprzedania N'Golo Kante. Francuz, który na Stamford Bridge występuje od 2016 roku, był niekwestionowanym liderem zespołów Antonio Conte i Maurizio Sarriego, jednak za kadencji Franka Lamparda jego rola w drużynie spadła. Przede wszystkim z uwagi na kontuzje, przez które mistrz świata w obecnym sezonie wystąpił w zaledwie 22 meczach.

Chelsea ma wierzyć, że obecne lato będzie ostatnim momentem, by zarobić na Kante naprawdę duże pieniądze. Francuz w marcu skończy 30 lat, a jego wartość mają też obniżać jego problemy zdrowotne. Pomocnikiem zainteresowany miałby być Real Madryt, który co ciekawe, ma walczyć z Chelsea o pozyskanie Havertza.

Czytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .