Odważna deklaracja "Miss Bum Bum". Niewiele ryzykuje. Lewandowski nie da wypełnić tego zakładu

Chociaż Jessica Lopes jest Brazylijką, to na co dzień mieszka w Anglii. W 2019 roku została laureatką konkursu "Miss Bum Bum" Wielkiej Brytanii. Był to konkurs na najlepsze pośladki na Wyspach. Lopes jest także oddaną fanką Chelsea. Na łamach "The Sun" zapowiedziała, że jeśli "The Blues" wygrają Ligę Mistrzów, to rozbierze się do naga. To znaczy, prawie naga, bo będzie miała na sobie jedynie skąpą koszulkę zespołu Franka Lamparda. 33-latka za pewne się jednak nie rozbierze, a przeszkodzi jej w tym Robert Lewandowski.

Zobacz wideo Robert Lewandowski show! Takiego występu jeszcze nie było

Dlaczego? W pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Chelsea została rozbita przez Bayern Monachium aż 0:3, więc szansę na awans do ćwierćfinału londyńczycy mają już tylko iluzoryczne.

Co ciekawe kilka tygodni temu Miss Bum Bum wzięła ślub. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ceremonia odbyła się w jej domu, a całość była transmitowana przez Skype’a.

