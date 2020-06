Piłkarz Manchesteru City trafił do szpitala po ciężkim nokaucie! Potrzebny był tlen [WIDEO]

Manchester City pokonał we wtorek Arsenal aż 3:0. Po meczu wiele jednak mówi się o sytuacji z 80. minuty spotkania, gdy Ederson wyszedł z bramki i chcąc wybić piłkę, staranował Erica Garcię. Grę przerwano na kilkanaście minut, a obrońca "The Citizens" po tym zdarzeniu trafił do szpitala.

Fot. Laurence Griffiths / AP

