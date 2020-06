Najzdolniejszy uczeń Pepa Guardioli chce pokrzyżować mu plany. Połączyła ich jedna rozmowa

Zobacz wideo

Spotkanie przy ławce rezerwowych na Etihad Stadium będzie jak zjazd absolwentów: Pep Guardiola uczył się futbolu od Juana Manuela Lillo, którego podczas pandemii namówił na dołączenie do sztabu w Manchesterze City, a sam przez ostatnie trzy lata był nauczycielem dla Mikela Artety, który uznawszy w grudniu, że sporo się już nauczył, ruszył przebudowywać Arsenal. Spotkają się po pół roku. Pierwszy raz usiądą na przeciwnych ławkach rezerwowych.

- Miał olbrzymie znaczenie dla mojej kariery trenerskiej i życia osobistego. Dużo się od niego nauczyłem, przeżyliśmy razem znakomite chwile. Były też oczywiście trudne momenty. W każdym razie, jeśli chodzi o to jaką osobą jest Pep, jak się z nim współpracuje, jakie ma wartości, jak traktuje swój sztab i zawodników, mogę mówić tylko pozytywnie - rozpływał się na przedmeczowej konferencji Arteta.

Jak Guardiola poznał Artetę

Kluczowy był pierwszy telefon. Był 2012 rok, Barcelona grała w półfinale Ligi Mistrzów z Chelsea. Pep zadzwonił do swojego młodszego brata Pere, by porozmawiać o zbliżającym się meczu. Rozbierali już grę przeciwnika na najdrobniejsze szczegóły. Pere działa jako agent i też kocha futbol, ale taktyczna obsesja brata momentami go wykańczała, więc skontaktował go ze swoim sąsiadem, który znacznie bardziej lubił słuchać o taktyce. Mieszkał drzwi w drzwi z Mikelem Artetą. Zaczęli rozmawiać. I to nie Pep mówił. Nie dość, że wreszcie pojawił się ktoś, kto potrafił go przegadać, to jeszcze informacje, które miał Arteta - ich szczegółowość, trafność, sposób podania - dały mu poczucie, że ma do czynienia z doskonałym piłkarskim umysłem. Przez całe takich szukał, więc na koniec rozmowy stwierdził, że powinni utrzymywać lepszy kontakt.

Minęły trzy lata. Guardiola wciąż pamiętał tamtą rozmowę. Arsenal przegrał z Bayernem w Lidze Mistrzów 1:5, a mecz był okazją, by mogli się spotkać i spokojnie porozmawiać. Arteta po tym sezonie kończył grać w piłkę, bo przewlekłe kontuzje odbierały mu resztki radości, a Pep negocjował już potajemnie przejęcie Manchesteru City. Rzucił więc niezobowiązująco, że jeśli kiedyś trenowałby jakąś angielską drużynę, to chciałby, żeby połączyli siły.

Pracując w Manchesterze przez trzy lata wygrali dwa tytuły mistrzowskie, dwa Puchary Ligi Angielskiej i jeden Superpuchar Anglii. Dogadywali się, bo Guardiola wciąż powtarza, że jako trener musi otaczać się krytykami, a akurat Arteta nigdy nie miał problemu z byciem w kontrze. Mogli się nie zgadzać, ale byli do siebie podobni. Ta sama taktyczna obsesja, maniakalność i chęć doskonalenia - życiowo momentami niewygodna, ale pozwalająca osiągać spektakularne sukcesy w pracy. Arteta potrafił na przykład wykleić taktycznymi rysunkami cały swój salon. Żona jeszcze się do niego nie przeprowadziła z Londynu, więc mógł poużywać. Odwiedzający go znajomi byli przerażeni: maniak, wariat. Te pięknie pomalowane ściany, tymi gryzmołami. „The Athletic" relacjonuje, że później stawał przed Pepem w gabinecie i rozrysowywał kolejne ustawienia i schematy rozegrania. Dyskutowali. Wreszcie Guardiola doczekał się takiego asystenta. Dosyć miał tych, co grzecznie siadali po drugiej stronie biurka i na wszystko mu przytakiwali. Podzielili się obowiązkami: Mikel był blisko zawodników, wchodził w rolę dobrego policjanta. Nie zdradził przy tym siebie: nie udawał szczególnie miłego i towarzyskiego. Pozostawał konkretny. Przydało mu się sześć języków obcych, którymi mówi.

Guardiola szykował go na swojego następcę. Powtarzał w wywiadach, że to idealny kandydat, by jego wizja futbolu została na Etihad dłużej od niego. Arteta miał być gwarancją kontynuacji. Nie przypuszczał, że odejdzie z klubu jeszcze przed nim, dlatego gdy Mikel powiedział mu, że rozmawiał z Arsenalem i zamierza go opuścić, przyjął to z rozczarowaniem. Najdłużej zajęło im dogadanie się w sprawie Rodolfo Borrella, asystenta Pepa, którego Arteta chciał zabrać ze sobą. Na to Katalończyk się nie zgodził. Wie jak trudno o dobrych asystentów.

Ucznia zastąpił mistrz

Guardiola od grudnia nie ściągnął do sztabu nikogo nowego, żeby załatać dziurę po Artecie. Nie wyobrażał sobie w środku sezonu wpuścić do zespołu kogoś z zewnątrz. Nie miałby czasu tłumaczyć, wdrażać i zapoznawać z regułami. Tylko by się frustrował. Dopiero przerwa spowodowana koronawirusem, która nienaturalnie podzieliła ten sezon, dała mu czas. Namówił swojego mistrza - Juana Manuela Lillo, trenera z najpiękniejszymi ustami w Hiszpanii, który zachwycająco potrafi mówić o futbolu, ale później przegrywa na boisku. Teoretyk i filozof - to łagodnie. Oszust i naciągacz - to częściej. Ale Guardiola go uwielbia. To dla niego u schyłku kariery piłkarskiej leciał przez ocean do Meksyku, by zagrać dziesięć meczów i zapisać dziesiątki zeszytów. Złapał kontuzję, ale wciąż towarzyszył Lillo na ławce rezerwowych, zupełnie jakby już był jego asystentem. Podpatrywał i wciąż o coś pytał. Budował swoją wizję futbolu.

Po niespełna piętnastu latach zamieniają się miejscami. Futbolowy Einstein znów spotyka się z Picasso. I choć jeden jest Baskiem, drugi Katalończykiem, to tak naprawdę swój trafia na swego. Ich znajomi żartują, że teraz obaj będą chodzili niewyspani, bo dyskusje o futbolu do białego świtu, to u nich norma. Mało kto inspirował Guardiolę bardziej niż Lillo. Mógł nie mieć sukcesów w klubach, Pepowi wystarczał jego nietuzinkowy umysł. Pracował w Hiszpanii, Meksyku, Kolumbii, Chile, Japonii i Chinach. Wszędzie inspirował. Paco Jemez, obecnie trener Rayo, mówi, że od Lillo nauczył się, jak kochać piłkę nożną. - Na każdym treningu sprawiał, że uczyłeś się czegoś nowego, choćby sposobu interpretowania futbolu. Z kolei Sebastian Abreu, urugwajski napastnik, który grał w 30 klubach, mówi: - Jest w futbolu taki niewidzialny sukces, który według mnie jest lepszy niż niektóre trofea. To ilu następców wychowałeś. Liczba piłkarzy, którzy wskaże ciebie jako najlepszego trenera z jakim pracowało, też jest dobrą nagrodą. A dla mnie kimś takim jest Lillo. - To najlepszy trener, jakiego kiedykolwiek miałem. Wykracza poza naukę gry, nauczył mnie, jak być człowiekiem. Jest filozofem i doskonałym motywatorem - stwierdził natomiast Argentyńczyk Pablo Piatti.

I z Guardiolą jest podobnie. Kiedy we wrześniu 1996 roku spotkali się po raz pierwszy, Barcelona z Pepem w składzie wygrała 4:2 z Realem Oviedo prowadzonym przez Lillo. Guardiola, mimo wygranej, zachwycił się sposobem gry rywala. Dostrzegł pomysł, innowacyjne wówczas ustawienie 4-2-3-1. Po meczu odnalazł trenera rywali, by podpytać go o kilka aspektów. Chociaż trenował go sir Bobby Robson, a on wolał rozmawiać z niespecjalnie znanym trenerem rywali. - Uwielbiam twoje zespoły, słyszałem o tobie wspaniałe rzeczy. Pogadamy? - zapytał. - Jak miałbym nie mieć czasu na rozmowę z jednym z najlepszych piłkarzy na świecie? - odparł Lillo. To była miłość od pierwszego wejrzenia.

Mentor Guardioli nigdy nie był piłkarzem, natomiast zaczął trenować, gdy miał siedemnaście lat. Już dwanaście lat później awansował z Salamanką do najwyższej ligi. Nigdy w historii nie było tam młodszego trenera. Ale nie dotrwał do końca sezonu. Zresztą, nigdy w La Lidze nie udało mu się rozpocząć i skończyć rozgrywek z tym samym klubem. W 2010 roku spotkali się raz jeszcze. Obaj już byli trenerami. Barcelona wygrała z Almerią 8:0, następnego dnia Lillo został zwolniony, a Guardiola miał kaca.

Przez cztery lata nie znalazł pracy. Wziął go dopiero pogrążony w ruinie kolumbijski Millonarios. Nie dało się tam normalnie pracować, bo pięciu prezesów kłóciło się o władzę, media pisały, ile Lillo zarabia, a ludzie krzyczeli, że to naciągacz. Na 23 meczach się skończyło.

Lillo zaczepił się w reprezentacji Chile jako asystent Jorge Sampaoliego, później był z nim w Sevilli, a ostatnie lata spędził w Japonii i Chinach. Trenował m.in. Vissel Kobe z Lukasem Podolskim, Davidem Villą i Andresem Iniestą w składzie. Protestowali, gdy był zwalniany. Ale przyszedł nowy trener i zdobył mistrzostwo. To dobrze podsumowało karierę Lillo. Nie znajdziecie bardziej chwalonego trenera bez sukcesów. Ale tylko on może dać Guardioli inspirację, a Guardiola jemu - sukcesy. Kończą flirtować i zaczynają poważny związek.