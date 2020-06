Manchester City gotowy dać 60 mln za gwiazdę Bundesligi! Zarobi Real Madryt

Achraf Hakimi jest formalnie piłkarzem Realu Madryt, ale już drugi sezon przebywa na wypożyczeniu w Borussii Dortmund. 21-letni Marokańczyk stał się gwiazdą Bundesligi. Jako prawy wahadłowy (w systemie 3-5-2) rozegrał 31 meczów w lidze niemieckiej, strzelił pięć goli i zanotował aż 10 asyst. To w dużej mierze ekspansja jego talentu sprawiła, że Łukasz Piszczek stał się stoperem. Teoretycznie, Hakimi latem miał wrócić do Madrytu, ale Borussia już oficjalnie ogłosiła, że chętnie wypożyczy go na kolejny sezon.

REKLAMA

Zobacz wideo Wolfsburg - Borussia Dortmund 0:2. Achraf Hakimi na 0:2 [ELEVEN SPORTS]

Tymczasem "AS" informuje, że wielkim zwolennikiem jego talentu jest Pep Guardiola, zaś Manchester City będzie gotowy zapłacić 60 milionów euro (choć czekają jeszcze na wyrok TAS- Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu), na jakie wycenia się bocznego obrońcę.

City tym bardziej zależy na transferze, bo latem mistrzów Anglii najprawdopodobniej opuści Joao Cancelo. Portugalczyk trafił do City rok temu z Juventusu za 27 milionów funtów, choć wcześniej w Turynie spędził zaledwie 12 miesięcy. Jednym z powodów przeprowadzki do Anglii miała być niesubordynacja Portugalczyka, który nie poświęcał się w pełni treningom oraz miał słabe relacje z kolegami z drużyny. Wiele wskazuje, że teraz scenariusz się powtórzy. 25-latek rozczarowuje, przegrywając rywalizację z Kyle'em Walkerem.

Najszybszy piłkarz Bundesligi

Hakimi lubi zapędzać się pod pole karne rywali, dlatego wydaje się rozsądnym wzmocnieniem City, które w większości meczów nie opuszcza połowy rywali. W dodatku Marokańczyk jest jednym z najszybszych piłkarzy świata. W Niemczech jeszcze nikt nie pobił jego osiągnięcia. Hakimi rozpędził się do aż 36,5 km/h.

Przeczytaj też: