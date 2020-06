Gwiazda Arsenalu może odejść za grosze! "Najtrudniejszy wybór w moim życiu"

Pierre-Emerick Aubameyang trafił do Arsenalu z Borussii Dortmund w styczniu 2018 roku za 60 milionów funtów. Chociaż w 97 występach Gabończyk strzelił dla londyńczyków 61 goli, to nie sięgnął nimi po żadne trofeum. Najbliżej był tego w pierwszych tygodniach w klubie, gdy przegrał finał EFL Cup oraz w poprzednim sezonie, gdy w finale Ligi Europy lepsza okazała się Chelsea.

Umowa Aubameyanga z klubem wygasa w czerwcu przyszłego roku i nie wiadomo, czy napastnik podpisze nową umowę. Jeśli nie, to już w styczniu będzie mógł porozumieć się z nowym pracodawcą i za rok odejść za darmo. Latem więc Arsenal może okazać się zmuszony do sprzedania swojej gwiazdy, by zarobić na niej jeszcze jakiekolwiek pieniądze.

Gwiazda odejdzie z Arsenalu za grosze?

- Nie otrzymałem żadnej oferty, jednak rozmawiałem z władzami klubu kilka miesięcy temu i oni wiedzą, czemu w tej sprawie jeszcze nic się nie wydarzyło. Piłka jest po stronie zarządu, czekam na ich ruchy i zobaczymy, co się wydarzy w najbliższej przyszłości - powiedział Aubameyang cytowany przez "Sky Sports".

I dodał: Jestem w punkcie zwrotnym mojej kariery i chcę być szczery ze wszystkimi. To na pewno będzie trudna decyzja, ale jeszcze żadnej nie podjąłem. Może się to okazać najtrudniejszym wyborem w moim życiu.

- Każdy piłkarz marzy o tym, by zdobywać trofea. Ludzie pytają więc: "czy on chce zdobywać je w Arsenalu, czy gdzie indziej? Naprawdę nie wiem. Zobaczymy. Jak już powiedziałem, piłeczka jest po stronie klubu - zakończył Gabończyk.

Aubameyang do gry wróci już w środę, kiedy jego Arsenal zagra na wyjeździe z Manchesterem City w pierwszym meczu po przerwie w rozgrywkach spowodowanej pandemią koronawirusa.

