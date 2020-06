Policjanci pomylili kolegę Artura Boruca z niedoszłym mordercą. "To było żenujące"

- To było 16 marca. Szedłem akurat do hotelu, by coś zjeść. Nagle pojawił się radiowóz, z którego wysiadło dwóch policjantów. Jeden z nich powiedział, żebym położył ręce na płocie. Położyłem i zapytałem, co zrobiłem? Odpowiedzieli: "Połóż ręce na płocie i zamknij się" - relacjonuje Arnaut Danjuma, który nie chciał się dzielić tą historią od razu po zdarzeniu. Zdecydował się dopiero teraz, kiedy po zabójstwie George'a Floyda w USA na sile przybrał międzynarodowy ruch Black Lives Matter (walczący z przemocą wobec osób czarnoskórych i rasizmem).

"Powiedziałem kilka rzeczy, których nigdy nie powinienem mówić"

Danjuma opowiadał dalej: - To zatrzymanie przez policje było żenujące. Ludzie robili zdjęcia, co mnie frustrowało. Stałem się agresywny wobec policjantów. Powiedziałem kilka rzeczy, których nigdy nie powinienem mówić. Denerwowałem się.

Policjanci w końcu puścili piłkarza Bournemouth. Później okazało się, że pomylili go z człowiekiem poszukiwanym za usiłowanie zabójstwa. - Nie złożyłem na nich skargi, ale problem rasizmu dotykał mnie przez całe życie, dlatego chciałem opowiedzieć o tym zajściu - powiedział Danjuma cytowany przez "The Sun".

23-letni Danjuma piłkarzem Bournemouth jest od sierpnia 2019 roku. Wcześniej był zawodnikiem Club Brugge, NEC Nijmegen i PSV. W reprezentacji Holandii rozegrał dwa mecze, w których strzelił jednego gola.

