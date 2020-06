David Silva blisko nowego klubu. "Wszystko na to wskazuje"

- To będzie mój ostatni sezon. 10 lat to wystarczający okres. To będzie idealny moment, by powiedzieć «dość» - powiedział David Silva w czerwcu zeszłego roku. Manchester City zaoferował mu przedłużenie umowy, ale piłkarz chce zmienić otoczenie - co ważne, zapowiedział, że na pewno nie zagra w innej angielskiej drużynie.

David Silva nowym rywalem Xaviego w Katarze?

W maju Silva zapowiadał, że chce wyjaśnić swoją sytuację jak najszybciej. I z informacji "Mundo Deportivo" wynika, że jest coraz bliżej rozwiązania. Miguel Rico napisał, że "wszystko wskazuje" na to, że trafi do katarskiego Al-Duhail SC. To największy rywal Al Sadd, czyli klubu prowadzonego przez Xaviego, byłego kolegi z reprezentacji Hiszpanii. W Al Duhail występują znani z gry w Europie Medhi Benatia oraz Mario Mandżukić (obaj przyszli z Juventusu). Zespół ten jest liderem ligi katarskiej po 17 kolejkach z 42 punktami na koncie, wyprzedzając Al Rayyan (38 pkt) oraz wspomniany Al Sadd (32 pkt).

34-leatek wygrał z Manchesterem City cztery mistrzostwa Anglii, dwa Puchary Anglii i cztery Puchary Ligi. Z reprezentacją Hiszpanii dwukrotnie wygrał mistrzostwa Europy (2008 i 2012) oraz zdobył mistrzostwo świata (2010). W kadrze rozegrał 125 spotkań, w których strzelił 37 goli.