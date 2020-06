Chelsea rusza po kolejną gwiazdę Bundesligi! 75 mln funtów. Transferowy zawrót głowy

Chelsea przeprowadza ofensywę transferową przed rozpoczęciem nowego sezonu. Jeszcze w lutym angielski klub potwierdził sprowadzenie do Londynu Hakima Ziyecha z Ajaksu za 38 milionów funtów. Tym razem na Stamford Bridge ma trafić jeden z największych talentów z Bundesligi - 20-letni Kai Havertz, występujący aktualnie w Bayerze Leverkusen.

Havertz radzi sobie doskonale od wznowienia rozgrywek Bundesligi. W czterech meczach zdobył pięć bramek, a w całym sezonie strzelił łącznie jedenaście goli i zanotował 5 asyst. Z tego powodu Chelsea postanowiła, że zamierza zrobić wszystko, aby sprowadzić 20-latka do Londynu, którym interesują się m.in. Real Madryt i Bayern Monachium.

Zadanie przed działaczami Chelsea nie jest łatwe. "Królewscy" mieli już złożyć ofertę o wartości 80 milionów euro, a sam Havertz miał podjąć decyzję, że chciałby występować w Bayernie Monachium. Bayer Leverkusen nie zamierza jednak oddawać swojej największej gwiazdy za mniej niż 100 milionów euro. Dlatego wydaje się, ze oferta Chelsea o wysokości 75 milionów euro (ok. 85 mln euro) może nie przekonać niemieckiego klubu do sprzedaży 20-latka.

Dla Chelsea to może być kolejni hitowy transfer piłkarza z Bundesligi. Jak donosił "Bild", londyński klub zdecydował się na wykupienie Timo Wernera za 57 milionów euro, zgodnie z klauzulą zawartą w jego kontrakcie. 24-latek ma podpisać kontrakt do końca czerwca 2025 roku i zarabiać co najmniej 10 milionów euro rocznie.

