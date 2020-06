Oficjalnie! Poznaliśmy terminarz Premier League. Wielki hit na początek!

krakman81 godzinę temu 0

Dla Arsenalu pandemia przytrafiła się w najgorszym możliwym momencie. Jak w końcu wrócił na właściwe tory, 8 meczów z rzędu bez porażki, w tym 4 zwycięstwa i remis z Chelsea na wyjeździe to nadeszła przerwa, która może różnie wpłynąć na formę.

City jest w odmiennej sytuacji, co prawda w 8 ostatnich meczach, ma 5 zwyciestw, ale zaliczyła też dwie porażki, a forma pozostawiała wiele do życzenia. Czy wykorzystali czas na odbudowę? Mecz zapowiada się bardzo ciekawie.