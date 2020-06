Petr Cech był piłkarzem i hokeistą. Teraz ma nowe zajęcie. Człowiek orkiestra!

W styczniu zeszłego roku Petr Cech zakończył karierę piłkarską. Mimo to nie może narzekać na brak zajęć. Jesienią grał w bramce hokejowej drużyny Guildford Phoenix, a w czwartek ogłoszono, że dołącza do brytyjskiego zespołu rockowego Wills & The Willing. Gdy ustanie pandemia, ma także wziąć udział w trasie koncertowej.

REKLAMA

Cech pojawił się już w teledysku do piosenki "Iceberg" promującej nową płytę Brytyjczyków "London Country". Były czeski bramkarz od dawna pasjonuje się muzyką, a gry na perkusji uczył go słynny Roger Taylor z Queen.

Zobacz wideo Nowy trener Arki: Nie boję się tej pracy, choć zdaję sobie sprawę, że podjąłem ryzyko

Petr Cech zagra w zespole rockowym

Przez jednego z kolegów z Chelsea Londyn Cech poznał Iana Willsa, lidera zespołu. - Po raz pierwszy zapoznałem się z twórczością Iana przez Davida Barnarda z Chelsea, który przedstawił mi ich płytę. Potem osobiście spotkałem Iana, a nasza wspólna pasja do muzyki doprowadziła do pomysłu grania razem. Cieszę się, że pomysł się spełnił, ponieważ Iceberg to świetna piosenka, z której jestem bardzo dumny - powiedział były reprezentant Czech.

Cech bronił bramki Chelsea Londyn (2004-2015), a następnie Arsenalu Londyn (2015-2019). Cztery razy był mistrzem Anglii, wygrał także Ligę Mistrzów w sezonie 2011/2012.

Przeczytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .