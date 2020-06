Jest oficjalna decyzja dla klubów Premier League! Są pierwsi w Europie

17 - to dzień, w którym wznowione mają zostać rozgrywki Premier League. Tego dnia Manchester City zagra z Arsenalem, a Aston Villa podejmie Sheffield United. Sporo wskazuje na to, że w przeciwieństwie do innych zespołów z Europy, mecze ligowe nie będą dla Anglików pierwszymi po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

Kluby Premier League mogą rozgrywać sparingi

Premier League wydała bowiem zgodę na to, by jej kluby rozgrywały sparingi przed wznowieniem ligi. Spotkania te mogą odbywać się zarówno na stadionach, jak i w ośrodkach treningowych. Przed rozegraniem sparingu kluby muszą jednak przejść testy na koronawirusa i spełnić kilka innych wymagań, m.in.:

Drużynom nie wolno podróżować dłużej niż 90 minut. Specjalne pozwolenie na dalszy wyjazd otrzyma tylko wysunięte najdalej na północ Anglii Newcastle,

Piłkarze mają poruszać się własnymi samochodami, najprawdopodobniej w strojach meczowych,

Sparingów nie będą prowadzić oficjalni sędziowie, ich role mogą przejąć członkowie sztabów szkoleniowych.

Niewykluczone, że kluby Premier League będą mogły rozgrywać sparingi z przygotowującymi się do wznowienia rozgrywek klubami z Championship. Te wystąpiły już od EFL o zgodę na rozgrywanie meczów kontrolnych, a według brytyjskich mediów pozwolenie mają otrzymać pod koniec tego tygodnia.

Po 29 kolejkach Premier League w tabeli prowadzi Liverpool, który ma aż 25 punktów przewagi nad drugim Manchesterem City. Kolejne miejsca zajmują Leicester City (53 pkt), Chelsea (48 pkt) i Manchester United (45 pkt), które walczyć będą o pozostałe dwa miejsca, dające awans do Ligi Mistrzów.

Zażarta walka trwać też będzie o utrzymanie. Na razie w strefie spadkowej znajdują się kolejno Norwich (21 pkt), Aston Villa (25 pkt) i Bournemouth (27 pkt), ale zagrożone są też Watford (27 pkt), West Ham United (27 pkt) oraz Brighton (29 pkt).

