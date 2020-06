Mistrzowski filmik Patrice'a Evry. Hit internetu! "Legenda, to jest genialne" [WIDEO]

Patrice Evra grał w Manchesterze United w latach 2006 - 2014. Występował na pozycji lewego obrońcy i miał wielki udział w wielu sukcesach ekipy z Old Trafford. Wygrał m.in. aż pięć mistrzostw Anglii, trzy Puchary Ligi Angielskiej i Ligę Mistrzów w sezonie 2007/08. Miał również na koncie wiele sukcesów indywidualnych - miejsce w najlepszej drużynie roku Premier League w edycjach 2006/07, 2008/09, 2009/10, w "11" FIFPro World za 2009 rok i w jedenastce roku UEFA w 2009 roku. Karierę zakończył w 2019 roku.

- Moja kariera zawodnicza dobiegła końca. W 2013 roku zacząłem robić kurs UEFA B. Teraz chcę go ukończyć, aby móc uzyskać UEFA A. Jeżeli za półtora roku wszystko pójdzie po mojej myśli, to poprowadzę już jakąś drużynę - powiedział Patrice Evra w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport" w lecie 2019 roku.

Po zawieszeniu butów na kołku Francuz ma dużo wolnego czasu. W internecie wstawia zabawne filmy, a ostatnim z nich zrobił furorę wśród internautów. W mediach społecznościowych umieścił wideo, na którym widać 10 psów, czekających na wejście po schodach. Były obrońca woła każdego z nich po imieniu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że psy dostały imiona byłych graczy Manchesteru United, z którymi Evra grał na boisku. - Patrice Evra, Owen Hargreaves, Rio Ferdinand, Wes Brown, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Nemanja Vidić, Michael Carrick, Paul Scholes i Carlos Tevez. Wygrałem ten mecz. Co za drużyna. Pobłogosław wszystkich, Van der Sara też, mamy jedenastkę - powiedział Evra na nagraniu na Instagramie i po chwili wybuchnął głośnym śmiechem. Opatrzył go również krótkim komentarzem: - "Gdzie te dziesięć psów idzie?"

Zobacz mistrzowski filmik Evry poniżej:

Film Evry oczywiście jest żartem. Francuz w mistrzowski sposób przerobił oryginalny film i podłożył swój głos do nagrania. Wszystko dało znakomity efekt. Niektórzy internauci byli wręcz wniebowzięci po obejrzeniu przeróbki Evry. "Kocham to. Co za drużyna", "Kocham tego człowieka", "To najbardziej zabawna rzecz, jaką widziałem dziś na Twitterze", "Zastanawiam się, kim byłby Evra, gdyby nie był piłkarzem. Legenda, to jest genialne", "Evra jest szalony" - to tylko niektóre komentarze fanów Evry umieszczone na Twitterze.

