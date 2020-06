Dudek był wściekły przez nieudany transfer. "Pomyślałem, że uderzę go w twarz"

Jerzy Dudek przyczynił się w 2005 roku do zdobycia przez Liverpool Ligi Mistrzów. Dla Rafy Beniteza, ówczesnego szkoleniowca The Reds było to pierwsze trofeum wywalczone w Anglii. W kolejnym sezonie pomiędzy polskim bramkarzem a hiszpańskim trenerem prawie doszło do rękoczynów po jednym z treningów. - Potem pomyślałem sobie: po prostu uderzę go w twarz - zdradził Dudek w magazynie "FourFourTwo".

DUSAN VRANIC (AP Photo/Dusan Vranic)

