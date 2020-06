Piłkarz Liverpoolu nie chciał się spotkać z Sergio Ramosem. "Nie lubię go"

Harvey Elliott to 17-letni obrońca, który dołączył do Liverpoolu w 2019 roku. Zanim doszło do transferu, Anglikiem interesował się Real Madryt. W trakcie wizyty na Santiago Bernabeu obrońca przyznał, że nie chce się widzieć z Sergio Ramosem.

REKLAMA

- Nie lubię go za to, co zrobił Mohamedowi Salahowi - tłumaczył odmowę w "The Athletic" Harvey Elliott - Mo jest królem. Grając przeciwko niemu na treningach, wiele się uczę. Uwielbiam go. Nawet na siłowni podpowiada mi i pomaga wycisnąć z siebie jak najwięcej. - dodaje obrońca.

Zobacz wideo Trwa odmrażanie piłki nożnej. "Jesteśmy najbezpieczniejszym zawodem na świecie"

Mohamed Salah wykluczony na początku finału Ligi Mistrzów, Sergio Ramos przeprosił

Sytuacja, o której wspomniał 17-letni napastnik, wydarzyła się podczas finału Ligi Mistrzów w 2018 roku. Mohamed Salah był zmuszony do opuszczenia murawy już w 30. minucie. Podczas starcia z Sergio Ramosem, Egipcjanin nabawił się kontuzji barku, w wyniku której nie mógł kontynuować gry. Real Madryt wygrał mecz 3:1 i w ciągu pięciu lat zdobył cztery trofea LM.

Po zakończonym finale Sergio Ramos przeprosił Mo Salaha na Twitterze. - Czasami piłka nożna pokazuje swoją dobrą stronę, a czasami złą. Przede wszystkim jesteśmy kolegami z boiska. Wracaj szybko. Przyszłość czeka na ciebie - czytamy.

Harvey Elliott będzie przyszłością Liverpoolu

Harvey Elliott pierwsze piłkarskie kroki stawiał w szkółce Fulhamu. Talent napastnika docenił trener drużyny Liverpoolu U23, Neil Critchey. - Cały czas chce coś udowadniać i nie się poddaje. Uważam, że w Liverpoolu czeka go dobra przyszłość. Nie mógł trafić do lepszego miejsca, aby kontynuować naukę i rozwój. Szczególnie biorąc pod uwagę starszych kolegów z zespołu i trenera, który daje szanse młodym piłkarzom oraz wierzy w nich. Wyróżniają go jego sposób myślenia i mentalność. Jest pokorny i wdzięczny za to, co ma - przyznaje trener drużyny młodzieżowej.

Harvey Elliott zadebiutował w Premier League podczas meczu z Sheffield Utd, Juergen Klopp postawił na 17-latka podczas trzech meczów EFL Cup oraz trzech spotkań FA Cup. W zespole rezerw Liverpoolu, napastnik zagrał 20 meczów, w których strzelił i asystował cztery razy.