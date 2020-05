Najdroższy bramkarz świata zawodzi. Zastąpi go piłkarz Borussii Dortmund?

Kepa Arrizabalaga na Stamford Bridge trafił latem 2018 roku. Chelsea zapłaciła za niego aż 80 milionów euro, czyniąc go najdroższym bramkarzem na świecie. Kwota transferu była szokująca, bo 26-latek nawet nie zbliżył się do poziomu Alissona Beckera, który chwilę wcześniej przeniósł się z Romy do Liverpoolu. To Brazylijczyk przez chwilę był najdroższym bramkarzem na świecie. Londyńczycy w Kepie widzieli jednak bramkarza na lata, podpisując z nim aż siedmioletni kontrakt, ale Arrizabalaga zawodzi i możliwe, że już latem odejdzie z Chelsea.

Jednak nie Onana?

W styczniu brytyjskie media twierdziły, że zastąpi go Andre Onana. Bramkarz Ajaksu Amsterdam miałby kosztować około 40-50 milionów euro. Teraz jednak pojawił się nowy kandydat.

Jak informuje "The Sun", Chelsea przygotowuje ofertę w wysokości 15 milionów funtów za bramkarza Borussii Dortmund - Romana Buerkiego. 29-letni Szwajcar występuje w BVB od 2015 roku, gdy zastąpił doświadczonego Romana Weidenfellera. Buerki ma na koncie dziewięć występów w kadrze. Buerki to dobry bramkarz, ale taki, któremu przydarzają się błędy, jak choćby w niedawnym Der Klassikerze z Bayernem Monachium (0:1).

