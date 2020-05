Virgil van Dijk zaimponował! Co za luz, co za pewność siebie [WIDEO]

Zaledwie kilkanaście dni dzieli nas od powrotu Premier League. Angielska ekstraklasa ma być kolejną ligą, która wróci do gry po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Właśnie dlatego piłkarze wszystkich klubów wrócili już do treningów.

Imponujące zagranie Virgila van Dijka

Do zajęć wrócili już m.in. zawodnicy Liverpoolu, którzy pewnie zmierzają po mistrzostwo Anglii. "The Reds" mają aż 25 punktów przewagi nad drugim Manchesterem City. Dzięki takiej przewadze zawodnicy Juergena Kloppa mogą się czuć pewnie przed powrotem do gry. Tę pewność doskonale widać podczas ich treningów. Na jednym z nich imponującym zagraniem popisał się Virgil van Dijk.

Van Dijk to jeden z najważniejszych zawodników Liverpoolu. W tym sezonie wystąpił w 41 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 4 gole i zaliczył 2 asysty.

