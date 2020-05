Craig Bellamy walczy z poważną chorobą. "Nie potrafię się od tego uwolnić"

Były zawodnik Liverpoolu i Newcastle Craig Bellamy przyznał, że choruje na depresję. - Nie potrafię się od tego uwolnić. Pierwszy raz to przyznaję. Zdarzało mi się, że wracałem do domu i przez trzy dni nie odzywałem się do rodziny - powiedział Walijczyk.

Fot. TIM HALES AP