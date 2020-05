Żarty BBC zniszczyły karierę piłkarza Manchesteru United. "Byłem zszokowany i naiwny"

Alex Ferguson widział w nim zmiennika Davida Bekchama, ale jego licznik występów w Manchesterze United stanął na 38. W reprezentacji Anglii rozegrał kilkanaście spotkań, ale tylko w młodzieżowej. Luke'owi Chadwickowi, bo o nim mowa, kariera nie wyszła z pewnością tak, jak tego oczekiwał. Jednak nie zadecydowały o tym jedynie kwestie sportowe. Ogromny wpływ na karierę i życie Anglika miał słaby stan jego zdrowia psychicznego, o czym opowiedział w rozmowie z portalem TheAthletic.com. To zdrowie psychiczne Chadwickowi zniszczyły bezlitosne żarty, jakich notorycznie dopuszczali się dziennikarze i goście telewizji BBC.

"Doszło do tego, że bałem się wyjść z domu"

Problemy Chadwicka zaczęły się, gdy pewnego razu dostał wiadomość o swoim "występie" w programie "They Think It’s All Over" emitowanym przez BBC. - Byłem zszokowany i dość naiwny. Nawet mimo tego, że grałem w Manchesterze United, nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że jestem sławny, a ludzie mnie rozpoznają - opowiedział Chadwick. Problem tkwił w tym, że Chadwick nie wiedział wówczas, jaki charakter miała jego obecność we wspomnianym programie, który na antenie BBC łącznie emitowany był przez 11 lat, a w swoim najlepszym okresie potrafił przyciągnąć 12-milionową widownię. - Obejrzałem kolejny odcinek. Zobaczyłem, jak ludzie śmieją się w nim z żartów na mój temat. Dla innych to było zabawne, dla mnie nie do końca. Program emitowany był w każdy piątek. Dzień po nim zazwyczaj rozgrywaliśmy mecz, więc kibice cały czas pamiętali żarty z programu. Doszło do tego, że później bałem się każdego piątku. Nigdy nie byłem pewnym siebie facetem, a to tylko pogorszyło sprawę. Kiedyś modliłem się, żeby przestali, ale nigdy tego nie zrobili. To trwało i trwało - przyznał 39-latek.

I dodał: Zawsze zastanawiałem się nad rozmową z nimi (BBC) na ten temat. Ale czy jako 19, czy 20-latek można porozmawiać z kimś z BBC i poprosić, by przestano o nim mówić? Pewnie i tak by to kontynuowali.

Chadwick z nikim nie porozmawiał, BBC nadal robiło sobie z niego żarty, a on się tym notorycznie katował, oglądając każdy program i czekając na to, kto rzuci mocniejszy żart na jego temat. Prowadzący? A może Gary Lineker, który dla małego Chadwicka był bohaterem, gdy z reprezentacją Anglii grał na mistrzostwach świata? Niezależnie od tego, kto żartował z Chadwicka, on bardzo brał to do siebie, czując się z tym coraz gorzej. Coraz słabiej wyglądał na treningach i w meczach. Do tego zaczęły dochodzić problemy w życiu prywatnym. - Bałem się wyjść z domu. Nawet jeśli ludzie nic nie mówili, bałem się, że o mnie myślą, albo że zaraz coś powiedzą. Chciałem jedynie jechać na trening i wrócić do domu. A kiedy ktoś pytał mnie, czy wszystko ze mną w porządku, zawsze odpowiadałem, że oczywiście tak.

Wiadomość dla milionów

Chadwick zauważa jednak, że problemy psychiczne miały większy wpływ na jego życie osobiste niż na postawę na boisku. - Nie powiedziałbym, że to bardzo wpływało na mnie na boisku. Ani że był to powód, przez który nie zrobiłem niesamowitej kariery w Manchesterze Untied. Bardziej wpływało to na mnie poza boiskiem. Byłem niespokojny, gdy musiałem wyjść. Nawet kiedy szedłem do centrum handlowego, zawsze się bałem, że ktoś może powiedzieć mi coś negatywnego i że ludzie patrzą się na mnie w dziwny sposób. Trudno było mi sobie z tym poradzić. To wszystko zahamowało mój rozwój.

Ostatecznie Chadwick odszedł z Manchesteru United w lipcu 2004 roku. Później grał jeszcze w wielu klubach, m.in. Stoke City, West Hamie United czy Norwich. Karierę zakończył w sierpniu 2016 roku jako piłkarz Soham Rangers. Po drodze poddał się operacji szczęki, która znacznie zmieniła jego wygląd. Zyskał nieco pewności siebie i zajął się pomocą innym, młodym zawodnikom, którzy z różnych powodów także mogą mieć problemy mentalne.

Obecnie 39-latek pracuje w Football Fun Factory, akademii, w której nacisk kładzie się na radość i przyjemność z gry w piłkę. Chadwick obecnie jest innym człowiekiem. Gdy napisał na Twitterze o swoich dawnych problemach, spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. - Chciałem przekazać poważne przesłanie, szczególnie biorąc pod uwagę sytuację, w której wszyscy jesteśmy obecnie. To właśnie lockdown spowodowany koronawirusem dał mi czas na przemyślenie wszystkiego. Wiem, że miliony ludzi walczą, więc wiadomość miała być otwarta, skierowana do wszystkich. Jeśli uda mi się przekazać coś pozytywnego, korzystając z moich doświadczeń, być może pomogę innym ludziom - kończy były piłkarz.

