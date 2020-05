Bartosz Kapustka bardzo szczerze. Chce zmienić klub!

Bartosz Kapustka od dłuższego czasu próbuje wydostać się z Leicester City. Czyli z klubu, do którego trafił latem 2016 roku, zaraz po udanych dla siebie mistrzostwach Europy we Francji. I jeszcze bardziej udanym sezonie dla Leicester, które trzy miesiące wcześniej zdobyło jedyne w swojej ponad 130-letniej historii mistrzostwo Anglii. Ale to w zasadzie koniec dobrych wiadomości. Przede wszystkim dla Kapustki, który do dziś nie zaliczył debiutu w najbogatszej lidze świata. I nic nie wskazuje, by to się miało zmienić.

Kapustka: Chciałbym latem odejść z Leicester

- Bardzo cenię ten klub, ale nie wszystko poszło tak, jak chciałem i sobie planowałem. Chciałbym latem odejść z Leicester. I nie wchodzi tu w grę żadne wypożyczenie. Myślę, że klub też by tego nie chciał w sytuacji, kiedy zostanie mi rok do końca kontraktu - mówi Bartosz Kapustka. - Wiadomo, że w życiu nigdy nic nie jest pewne, ale jest bardzo prawdopodobne, że w lecie odejdę - dodaje 23-letni pomocnik, który w ostatnich sezonach bywał wypożyczony z Leceister do innych klubów (Freiburga i Oud-Heverlee Leuven), i który będzie w poniedziałek gościem programu "Face2Face" w Canal+ Sport.

