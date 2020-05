Legenda Arsenalu i reprezentacji Anglii walczy o życie. Kolejne problemy związane z alkoholem

Były piłkarz m.in. Arsenalu (314 meczów) i 89-krotny reprezentant Anglii walczy o życie po tym, jak wdał się w bójkę pod wpływem alkoholu. Kenny Sansom upadł na ziemię, doznając poważnych obrażeń głowy. Policja wszczęła już postępowanie w tej sprawie, ale na razie wiadomo tylko tyle, że stan zdrowia byłego piłkarza nie pozwala mu na złożenie zeznań.

Sansom, który aż ośmiokrotnie wybierany był do najlepszej jedenastki sezonu First Division (poprzedniczka Premier League - red.), karierę zakończył w 1994 roku. Od tamtej pory były piłkarz walczy z alkoholizmem. Choroba doprowadziła do rozpadu jego małżeństwa oraz depresji i bezdomności. Sansom, podobnie jak Paul Gascoine, znajdował się na czołówkach brytyjskich mediów z z powodu notorycznych problemów z piciem.

Były piłkarz Arsenalu i reprezentacji Anglii walczy o życie

O kolejnych problemach byłego reprezentanta Anglii poinformowano za pośrednictwem jego konta na Twitterze. "Kenny znajduje się obecnie w szpitalu. Jest pod dobrą opieką i nie ma COVID-19. Rodzina oraz najbliżsi przyjaciele proszą media o uszanowanie jego prywatności oraz prywatności pracowników służby zdrowia, którzy się nim opiekują" - czytamy.

Sansom od lat bezskutecznie próbuje pokonać alkoholizm. Chociaż były reprezentant Anglii był na kilku odwykach, to żaden nie przyniósł oczekiwanych skutków. Kilku z nich Sansom nawet nie ukończył. - Zawiodłem wielu ludzi. Jestem tchórzem i boję się życia - powiedział były gracz Arsenalu kilka lat temu, gdy został zaproszony do popularnego na Wyspach programu telewizyjnego.

