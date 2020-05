Brytyjski poseł nawołuje rząd do zablokowania przejęcia Newcastle. "Czas zatrzymać saudyjskie piractwo"

Jak donoszą brytyjskie media, Arabski Fundusz Inwestycji Publicznych, na czele którego stoi książę Mohammed bin Salman, zamierza złożyć ofertę 300 milionów funtów, aby odkupić Newcastle United z rąk obecnego właściciela, Mike'a Ashley'a. W ten sposób fundusz przejąłby aż 80 procent akcji klubu.

Konserwatywny poseł, Karl McCartney, nawołuje jednak brytyjski rząd do interwencji w sprawie przejęcia klubu. Jako powód podaje oskarżenia reżimy saudyjskie o naruszanie praw człowieka. - Nikt nie chce stawić czoła krajowi, który historycznie był jednym z naszych największych rynków eksportowych, przez co mamy do niego nieco sympatii. Jednak szczerze mówiąc, Premier League, Wimbledon, wyścigi konne i Formuła 1 to największe dyscypliny eksportowe w naszym kraju, a fani piłki nożnej zasługują na znacznie więcej niż unikanie tematu - podkreślił McCartney.

- Wszystko, co podważa wartość brytyjskiego futbolu, może obniżyć wartość przychodów z transmisji telewizyjnych, zagrażając tym samym stabilności finansowej klubów. Oznacza to, że brytyjski futbol może mieć problem z przyciąganiem talentów, których możemy podziwiać. Czas potraktować to poważnie i przestać uprawiać hazard ze swoją przyszłością. Czas zatrzymać saudyjskie piractwo - dodał, przypominając oskarżenia wobec saudyjskiego nadawcy telewizyjnego beoutQ o nielegalne nadawanie wydarzeń sportowych, w tym spotkań Premier League.

