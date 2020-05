Dele Alli został napadnięty we własnym domu. Jego dziewczyna dziękuje fanom za wsparcie

Dele Alli, gwiazdor Tottenhamu i reprezentacji Anglii, został napadnięty we własnym domu na przedmieściach Londynu. Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę. Dwóch mężczyzn włamało się do domu piłkarza, jeden najpierw uderzył go w twarz, a później przystawił mu nóż do gardła. Drugi z napastników zabrał w tym czasie biżuterię i markowe zegarki. Sprawcom udało się uciec, ale policja ma już nagranie z domu piłkarza. Poszukiwania trwają.

Wcześniej do sprawy odniósł się Dele Alli. - Dziękuję za wszystkie wiadomości. Straszne doświadczenie, ale teraz wszystko jest już w porządku. Doceniam wsparcie - napisał piłkarz Tottenhamu na Twitterze.

Tym razem głos zabrała jego dziewczyna, Ruby Mae, która w rozmowie ze swoimi fanami także podziękowała za wsparcie i wszystkie wiadomości, które otrzymała. - Dziękuję wszystkim za kontakt z nami. To było okropne przeżycie, ale wszyscy jesteśmy już bezpieczni - przekazała fanom za pomocą Instagrama.

24-letni ofensywny pomocnik Tottenhamu rozegrał w tym sezonie 35 meczów, strzelił dziewięć goli i miał pięć asyst. Drużyna Jose Mouringo zajmuje dopiero ósme miejsce w lidze, prowadzi Liverpool. Koguty tracą dwa punkty do miejsca dającego awans do Ligi Europy i siedem do Ligi Mistrzów.

