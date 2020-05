Jose Mourinho drwi z trenerów Premier League. "Zostańcie w domu i oglądajcie Bundesligę"

Wciąż nie wiadomo, kiedy ponownie zobaczymy piłkarzy na boiskach w lidze angielskiej. W czwartek odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami brytyjskiego rządu, angielskiego związku piłki nożnej (FA) i władzami Premier League. Rząd dał zielone światło na powrót do gry w czerwcu, o ile sytuacja związana z koronawirusem nie pogorszy się w najbliższych tygodniach. Jedną z osób, która z wielkim zniecierpliwieniem czeka na powrót rozgrywek, jest Jose Mourinho.

REKLAMA

Zobacz wideo Czołowe ligi planują powrót do gry. "Piłkarze muszą przejść dokładne testy"

Wymowny komentarz Jose Mourinho dot. powrotu do gry w Premier League

Wszystko wskazuje na to, że Premier League może wznowić rozgrywki 12 czerwca, a wszystkie mecze odbywałyby się bez udziału publiczności. Jednym z największych zwolenników szybkiego powrotu rozgrywek jest Jose Mourinho. Jednak nie wszyscy szkoleniowcy są przychylnie nastawieni do planu "Projekt Restart". Pep Guardiola, Frank Lampard, Nigel Pearson, Graham Potter, Juergen Klopp i Carlo Ancelotti to trenerzy, którzy mają obiekcje co do szybkiego powrotu do ligowej rywalizacji.

Dziennik "Mirror" ujawnił, że w związku z tym, wznowienie Premier League może zostać przesunięte o kolejny tydzień, na 19 czerwca. Jose Mourinho ma zupełnie inne stanowisko w tej sprawie. Szkoleniowiec Tottenhamu nalega, aby liga wróciła jak najszybciej i wyśmiewa innych menedżerów ligi angielskiej - Jestem zdesperowany, chcę trenować zespół i pragnę, by Premier League powróciła, gdy będzie bezpiecznie, szczególnie teraz, gdy inne ligi przygotowują się do restartu. Jeśli nie chcecie grać, zostańcie w domu i obejrzyjcie Bundesligę - powiedział z przekąsem Mourinho, cytowany przez "Mirror".

I dodał: - Jestem niezwykle dumny z tego, w jaki sposób moi zawodnicy utrzymali swoją sprawność fizyczną - wykazali się dużym profesjonalizmem, pasją i oddaniem. Każdy gracz był bardzo zaangażowany w swoją indywidualną pracę i teraz czekamy na zezwolenie na rozpoczęcie pracy w małych grupach, co w pełni poprę. Wszyscy bardzo ciężko pracowaliśmy poprzez zdalne sesje treningowe i bieganie w izolacji. Teraz boiska są dostępne do ponownego wykorzystania w centrum treningowym - zakończył trener Tottenhamu.

Przeczytaj także:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .