Dele Alli napadnięty we własnym domu! Napastnik przyłożył mu nóż do gardła

- Jeden z mężczyzn, który mieszkał w tym domu, doznał niewielkiego urazu twarzy podczas napadu, jednak nie wymagał leczenia szpitalnego. Obecnie prowadzimy dochodzenie w tej sprawie - przyznał oficer londyńskiej policji, cytowany przez "Daily Mail". Zdaniem angielskich dziennikarzy napadniętym mężczyzną jest Dele Alli, gwiazdor Tottenhamu i reprezentacji Anglii.

Dele Alli doznał obrażeń i został okradziony

Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę. Dwóch mężczyzn włamało się do domu piłkarza, jeden najpierw uderzył go w twarz, a później przystawił mu nóż do gardła. Drugi z napastników zabrał w tym czasie biżuterię i markowe zegarki.

Sprawcom udało się uciec, ale policja ma już nagranie z domu piłkarza. Poszukiwania trwają.

