Właściciele Manchesteru City kupili kolejny klub! To już ich dziewiąty zespół

To już dziewiąty klub, w który CFG zainwestowało swoje pieniądze. Poza Manchesterem City dotychczas były jeszcze: Girona, FC New York City, FC Mumbai City, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Club Atletico Torque i Sichuan Jiuniu.

Dziewiąty klub właścicieli Manchesteru City. Tym razem belgijski drugoligowiec

CFG spłaci dwa miliony euro długów belgijskiego klubu i chce rozwinąć jego dobrze znaną szkółkę juniorską. Poza tym nie podano jednak kwoty ani szczegółów finansów, jakie mają zostać wniesione do klubu. Co ciekawe, organizacja miała również kupić francuskie AS Nancy za 12 milionów funtów, ale transakcję wstrzymano przez epidemię koronawirusa.

Największymi sukcesami obecnie drugoligowego klubu jest finał Pucharu Belgii z 2001 roku oraz udział w Pucharze Intertoto w latach 1997 i 1998. Zakup ma być dla innych wskazówką, że CFG chce inwestować w futbol na całym świecie. - Mając kluby w Japonii, USA czy Indiach, mamy także możliwości wsparcia i rozwoju europejskich drużyn. W Lommel jesteśmy zainteresowani ich kulturą rozwoju zawodników i szkolenia. Chcemy pomóc klubowi urosnąć jeszcze bardziej w najbliższych tygodniach i miesiącach - wskazuje dyrektor CFG, Ferran Soriano.

