Piłkarz Premier League: Rząd mówi, że przywróci piłkę nożną, aby podnieść morale narodu. Gó**o mnie to obchodzi

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson dał zielone światło na "Projekt Restart" (plan wznowienia rozgrywek Premier League), publikując 50-stronicowy dokument szczegółowo opisujący wszystkie warunki łagodzenia obostrzeń związanych z lockdownem na Wyspach. Decyzja, którą ogłosił polityk, bardzo nie spodobała się Danny'emu Rose'owi, który w styczniu został wypożyczony z Tottenhamu do Newcastle.

Danny Rose zaatakował brytyjski rząd

Obrońca w bardzo niewybrednych słowach skomentował działania podjęte przez premiera Wielkiej Brytanii podczas relacji live na swoim koncie w mediach społecznościowych. - Rząd mówi, że przywróci piłkę nożną, aby podnieść morale narodu, gó**o mnie to obchodzi. Życie ludzi jest zagrożone! Więc o co im chodzi? Piłka nożna powinna być w tej chwili ostatnią z rzeczy, którą należy przywrócić, dopóki drastycznie nie spadnie liczba zakażonych. Przykro mi, że ludzie chorują i są dotknięci chorobą. To są bzdury! - powiedział Rose na Instagramie.

Do 1 czerwca na terenie Wielkiej Brytanii obowiązuje zakaz wznowienia kulturalnych i sportowych wydarzeń. Wszystko wskazuje na to, że Premier League może wrócić 12 czerwca bez udziału publiczności.

