Legenda Manchesteru wybrała najlepszego obrońcę w historii Premier League. Niedawno ośmieszała go Legia Warszawa

To, ze na wyspach ZAWSZE chwala MU i Liverpool to normalne. Sky w tym przewodzi. Ostatnio stwierdzili, ze MU jest najlepsza druzyna XXI wieku. OD 2000 roku ile razy MU zdobyl PL? Uwazaja ze sa nawet lepsi od Barcelony w tym okresie. No to wybrali obronce. Anglicy to rasisci i zawsze uwazaja swoje za najlepsze na swiecie. Van Dijk? Problem w tym, ze redaktor nie ma swojego rozumu i przedrukowuje artykuly z The Sun.