Wenger wskazał następców Ronaldo i Messiego. "Ich dominacja się kończy"

Cristiano Ronaldo i Lionel Messi zdominowali piłkę nożną w ostatnich latach; od 2008 roku tylko raz zdarzyło się, by żaden z nich nie zdobył Złotej Piłki (to wyróżnienie w 2018 roku trafiło do Luki Modricia, Portugalczyk był drugi, a Messi piąty).

REKLAMA

Zobacz wideo Zobacz hat-tricka Cristiano Ronaldo!

Arsene Wenger uważa, że era dominacji tych dwóch piłkarzy - mających odpowiednio 35 i 32 lata - dobiega końca, ale na horyzoncie widzi już ich następców. - Następna generacja może być francuska. Na tę chwilę wydaje mi się, że będzie to Kylian Mbappe, jest też oczywiście Neymar. Szanse mają również Anglicy, którzy radzą sobie bardzo dobrze w piłce młodzieżowej. W dodatku dobrze sobie poradzili na mistrzostwach świata, a na Euro 2020 byliby jednymi z faworytów.

Przeczytaj też: