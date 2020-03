24-letni Timo Werner to wychowanek Stuttgartu, który od 2016 roku gra dla RB Lipsk. Do tej pory zdołał już wystąpić w 213 meczach Bundesligi i zdobyć aż 84 bramki, w tym 21 w tym sezonie. Spekulowano, że ma trafić do Bayernu Monachium, ale tam zapewne przygrywałby rywalizację z Robertem Lewandowskim, więc być może zdecyduje się na transfer do Premier League.

Timo Werner zmieni klub, ale wróci do RB Lipsk na wypożyczenie?

Wielkim zwolennikiem talentu Wernera jest Juergen Klopp. "Bild" twierdzi, że Liverpool latem postara się kupić napastnika, a następnie pozostawić go w Lipsku - w ramach wypożyczenia - na kolejny sezon. Werner trafiłby na Anfield Road dopiero przed sezonem 2021/22.

Podobną transakcję władze The Reds już dogadały z RB Lipsk, gdy ściągały Naby'ego Keitę. Fachowy portal transfermarkt.de wycenia Niemca na 75 milionów euro. Gdyby Liverpool faktycznie tyle zapłacił, to byłby to najdroższy transfer w historii Lipska. Z kolei Nicolo Schira, włoski dziennikarz, twierdzi, że Werner ma wpisaną w umowie kwotę odstępnego, która wynosi "tylko" 58 milinów euro.

Już kilka tygodni temu Werner stwierdził, że czuje się dumny z powodu zainteresowania ze strony Liverpoolu.