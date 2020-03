Neil Warnock, były menedżer klubów Premier League, m.in. Crystal Palace, Leeds czy QPR, uważa, że Manchester City potrzebuje pilnego wzmocnienia na środku defensywy. - Moim zdaniem Manchester City jest najlepszy. Gdyby miał van Dijka, nie potrzebowałby pozyskiwać nikogo innego - stwierdził Warnock.

Manchester City powinien wydać 200 mln funtów na Van Dijka?

Warnock jest także zdania, że Manchester powinien zaoferować 200 milionów funtów (ok. 230 mln euro), Liverpool zgodziłby się na transfer van Dijka. Dlatego władze "The Citizens" powinny zdecydować się na poważne przemyślenie tego ruchu, który mógłby zapewnić ich drużynie sukces, także na arenie międzynarodowej. - Gdyby mieli Holendra w zespole, mieliby 10 punktów przewagi w lidze. Manchester nie ma żadnych problemów poza środkiem obrony.

Anglik ocenił także aktualną defensywę Liverpoolu. - Dejan Lovren nigdy nie dostałby się do mojego zespołu - powiedział Warnock. - Patrzę na to, co już zrobili. Póki mają Gomeza wraz z van Dijkiem, wszystkie będzie ok. Zaczną znowu zwyciężać, ponieważ Gomez robi różnicę swoją szybkością.