UEFA planuje stworzenie nowych rozgrywek w Europie, które roboczo nazywać się będą "Letnią Ligą Mistrzów". Mają one stanowić konkurencję dla Klubowych Mistrzostw Świata. Nowy turniej miałby być rozbudowanym International Champions Cup, który odbywa się każdego lata od 2013 roku. UEFA chce, aby ten turniej był bardziej prestiżowy, niż dotychczasowe. Żeby kluby je poważnie traktowały, to piłkarze nie mogą być aż tak bardzo obciążeni w trakcie sezonu. Dlatego Aleksander Ceferin, przewodniczący UEFA, zasugerował w rozmowie z "The Times", że byłoby lepiej dla wszystkich, gdyby drugorzędne turnieje na Wyspach (jak. np. Puchar Ligi Angielskiej) zostały usunięte z kalendarza.

Juergen Klopp broni Pucharu Ligi Angielskiej

Puchar Ligi Angielskiej powstał w 1960 roku, ale w ostatnich latach czołowe kluby nie traktowały go zbyt poważnie. Trenerzy dawali w nim grać młodym, niedoświadczonym zawodnikom. Taką praktykę stosował także często Juergen Klopp. Trener Liverpoolu jednak broni tych rozgrywek.

- Puchar Ligi Angielskiej to ważna część historii, więc jak mogę powiedzieć, że powinniśmy go zlikwidować? To także ważny turniej z finansowego punktu widzenia. Aczkolwiek to dobrze, że toczy się dyskusja o potencjalnej zmianie kalendarza, bo obecny jest niezwykle intensywny. Usunięcie Pucharu Ligi Angielskiej nie będzie żadnym rozwiązaniem, ale rzeczywiście powinno być mniej meczów. Teraz nie da się równomiernie utrzymać pełnego skupienia na wszystkich meczach, bo jest ich za dużo - powiedział Klopp cytowany przez "Daily Mail",

Pod koniec lutego Manchester City wygrał Puchar Carabao, czyli Puchar Ligi Angielskiej! Zespół Pepa Guardioli wygrał te rozgrywki już trzeci raz z rzędu.