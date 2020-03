Wielka Brytania poważnie rozważa zmiany w przepisach dotyczących rozgrywania meczów w ramach Premier League. Liga chce znaleźć sposób na dokończenie sezonu, mimo że kraj próbuje powstrzymać epidemię koronowirusa COVID-19.

Osoby starsze nie wejdą na stadiony Premier League?

W ostatnich kilku dniach brytyjski rząd konsultował możliwe rozwiązania z przedstawicielami władz i klubów sportowych. Według nieoficjalnych doniesień "The Associated Press" Premier League analizuje możliwość ograniczenia dostępu do meczów osobom starszym, które są bardziej narażone na poważną chorobę wywołaną koronawirusem.

Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że osoby w wieku powyżej 60 lat są bardziej narażone na powikłania i ciężką chorobę z powodu COVID-19, szczególnie jeśli mają inne choroby, jak cukrzyca czy wysokie ciśnienie krwi.

Premier League rozważa transmisję wszystkich meczów

Przedstawiciele ligi, którzy są w bezpośrednim kontakcie z wirusologami rządowymi, twierdzą, że wirus może rozprzestrzenić się w takim stopniu, że już wkrótce wszystkie mecze będą rozgrywane bez fanów. Dla dużych klubów z Premier League to utrata nawet 5 milionów euro przychodu z dnia meczowego.

Innym problemem jest to, że nie wszystkie mecze Premier League są transmitowane na żywo w brytyjskiej telewizji. Licencja pozwala na pokazanie 200 z 380 meczów w samej Wielkiej Brytanii. Wszystko przez zakaz pokazywania meczów w soboty od 14.45 do 17.15, by chronić frekwencję na niższych poziomach rozgrywkowych. Sama Premier League oraz nadawcy rozmawiają więc o znalezieniu sposobu na transmisji wszystkich meczów na stadionach, gdyby fani nie mogli ich zobaczyć na stadionie.