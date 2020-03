Koronawirus zaczął paraliżować włoskie rozgrywki piłkarskie. Możliwe, że niedługo wpłynie także na imprezy sportowe w innych państwach. O zdanie na ten temat został poproszony Juergen Klopp.

- Czy trener nie obawia się koronowirusa? I tego, jak może wpłynąć na drużynę? - dziennikarz spytał Jurgena Kloppa podczas konferencji prasowej.

- To jest coś, czego w życiu nie lubię. Dlaczego opinia trenera piłkarskiego ma być istotna w tak ważnym temacie? Nie rozumiem tego. Przecież mogłeś o to zapytać każdego na tej sali. Co za różnica? To nieistotne co sławni ludzie sądzą na wszystkie tematy. Zdanie ludzi bez wiedzy o tym wirusie, takich jak ja, nie ma żadnego znaczenia. Tylko ludzie znający ten problem powinni się o nim wypowiadać publicznie i doradzać społeczeństwu, co warto robić, a czego nie. A nie trenerzy piłkarscy. Polityka? Koronawirus? To nie są tematy dla mnie. Noszę czapkę z daszkiem i jestem źle ogolony - odpowiedział trener Liverpoolu.

Liverpool jest liderem Premier League, zaś w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów przegrał 0:! z Atletico Madryt.