Daniel Sturridge, który w poniedziałek rozwiązał swój kontrakt z Trabzonsporem już po ośmiu miesiącach gry w Turcji, został ukarany przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej (FIFA) zakazem gry w piłkę nożną, który ma obowiązywać do 17 czerwca. Dodatkowo musi zapłacić 150 tysięcy funtów grzywny. To efekt apelacji, jaką złożyła angielska federacja piłkarska (FA) po pierwszej decyzji FIFA.

Powodem takiej decyzji jest złamanie przez byłego piłkarza m.in. Liverpoolu przepisów dotyczących zakładów bukmacherskich. Anglik miał przekonać jego brata do postawienia zakładu za transfer Sturridge'a do Sevilli. Liverpool jednak dwukrotnie nie dochodził do porozumienia z hiszpańskim klubem, przez co temat jego przenosin upadł. Początkowo został zawieszony na 6 tygodni i miał wpłacić 75 tysięcy funtów grzywny.

- W postępowaniu ustalono, że nie zawarłem zakładu, ani nie zrobił tego nikt za mnie. Mimo tego wciąż byłem oskarżony. Jestem zdruzgotany, bo sezon się już dla mnie zakończył. Sądzę, że to firmy bukmacherskie nie powinny przyjmować zakładów dotyczących transferów - skomentował decyzję o karze Sturridge.