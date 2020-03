Mecz w Londynie przyniósł wielkie emocje. Gospodarze objęli prowadzenie w 13. minucie po strzale Stevena Bergwijna, jednak 14 minut później, po trafieniu Matta Doherty'ego, był remis. Tottenham ponownie wyszedł na prowadzenie tuż przed przerwą. Po podaniu Dele Allego gola na 2:1 strzelił Serge Aurier.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Kubica: Chętnie spotkałbym się z Jose Mourinho i Zlatanem Ibrahimoviciem

Koniec niesamowitej passy Jose Mourinho

W drugiej połowie goście odwrócili losy spotkania na swoją korzyść. W 57. minucie do kolejnego remisu doprowadził Diogo Jota, a kwadrans później zwycięstwo Wolverhampton zapewnił Raul Jimenez. Dla Tottenhamu to już trzecia porażka z rzędu. Co więcej, to pierwszy przegrany mecz w 20-letniej karierze szkoleniowej Jose Mourinho, w którym do przerwy jego zespół prowadził!

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl