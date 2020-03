Mecz w Londynie przyniósł wielkie emocje. Gospodarze objęli prowadzenie w 13. minucie po strzale Stevena Bergwijna, jednak 14 minut później, po trafieniu Matta Doherty'ego, był remis. Tottenham ponownie wyszedł na prowadzenie tuż przed przerwą. Po podaniu Dele Allego gola na 2:1 strzelił Serge Aurier.

Druga połowa należała już jednak do gości. W 57. minucie do kolejnego remisu doprowadził Diogo Jota, a kwadrans później zwycięstwo Wolverhampton zapewnił Raul Jimenez. Dla Tottenhamu to już trzecia porażka z rzędu. Zespół Jose Mourinho najpierw przegrał w Lidze Mistrzów z RB Lipsk (0:1), a przed tygodniem okazał się też gorszy od Chelsea (1:2) w Premier League.

Porażka Tottenhamu, remis Manchesteru United

Walka o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów staje się coraz bardziej zacięta. Zaostrzył ją wynik innego niedzielnego meczu, w którym Everton zremisował u siebie z Manchesterem United 1:1. W 3. minucie prowadzenie gospodarzom dał Dominic Calvert-Lewin, a pół godziny później do wyrównania doprowadził Bruno Fernandes.

W Premier League prowadzi Liverpool, który ma 79 punktów. Drugie miejsce (57 pkt) zajmuje Manchester City, a trzecie Leciester City (50 pkt). Kolejne miejsca zajmują odpowiednio: Chelsea (45 pkt), Manchester United (42 pkt), Wolverhampton (42 pkt), Tottenham (40 pkt) oraz Sheffield United (40 pkt). Ostatnia z wymienionych drużyn ma jednak jeden mecz zaległy i jeśli go wygra, może awansować na piątą pozycję.