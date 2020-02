Szok w Anglii! Liverpool pojechał do 17. w tabeli Watford jako zdecydowany lider Premier League, a mimo to przegrał. I to aż 0:3! Tym samym "The Reds" ponieśli pierwszą porażkę w tym sezonie i nie powtórzą wyczynu Arsenalu Londyn z sezonu 2003/2004. "Kanonierzy" wygrali wtedy rozgrywki Premier League bez ani jednej porażki. Arsenal odniósł się już na Twitterze do niespodziewanej klęski Liverpoolu:

Pierwsza porażka od ponad roku

Komentarz ten bije rekordy popularności. Oprócz Arsenalu jedynym niepokonanym mistrzem w historii Premier League był zespół Preston North End, który triumfował w latach 80. XIX wieku.

To pierwsza porażka Liverpoolu w lidze od stycznia 2019 roku. Tym samym została przerwana fenomenalna seria wynosząca 44 mecze z rzędu bez przegranej.