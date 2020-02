To kolejna zmiana terminu zamknięcia okna transferowego w angielskiej piłce. W ostatnich latach władze najpierw skróciły czas na kupowanie zawodników przez kluby Premier League, później przywróciły go do pierwotnego stanu, a teraz dopasowały do niego terminy Championship.

Władze EFL (English Football League) zdecydowały o tym, że od najbliższego okna transferowego, letni czas na dokonywanie zakupów przez kluby z zaplecza Premier League będzie trwał do 1 września (do godz. 17:00). Wszystko po to, by dopasować go do wspomnianego najwyższego poziomu rozgrywkowego.

Dopasowanie zamknięcia okna transferowego Championship do terminów Premier League ma ograniczyć ryzyko wystąpienia sytuacji, w której kluby drugoligowe (Championship to drugi szczebel rozgrywkowy w Anglii) stracą zawodnika na rzecz wielkich klubów angielskiej ekstraklasy i nie będą miały czasu na znalezienie ich następców.