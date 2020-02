Timo Werner był bohaterem spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów Tottenham - RB Lipsk (0:1). Niemiecki napastnik po meczu odniósł się do spekulacji medialnych łączących go z Liverpoolem. "Liverpool jest obecnie najlepszą drużyną na świecie i jestem dumny, że moje nazwisko jest łączone z tym zespołem" - mówił wówczas Werner.

Flavio Paixao o Lechii i Lidze Mistrzów [SEKCJA PIŁKARSKA]

Napastnik rozwinął wypowiedź dla "Sky Germany". "Myślę, że dobrze pasowałbym do tego zespołu. Mój styl gry mocno pokrywa się z tym, co prezentuje Liverpool. Juergen Klopp to najlepszy trener na świecie" - stwierdził.

Werner blisko Liverpoolu?

Włoski dziennikarz - Nicolo Schiara - który posiada dobre informacje transferowe, poinformował, że transfer jest blisko finalizacji. Według niego Liverpool jest gotowy opłacić klauzulę odstępnego wpisaną w kontrakt zawodnika, która wynosi 58 milinów euro.

Klub miał już też zaproponować zawodnikowi umowę, która gwarantowałaby mu roczne zarobki w wysokości ośmiu milionów euro plus bonusy. Liverpool ma chcieć dopiąć transfer do kwietnia, dopóki klauzula odstępnego stanie się nieważna.

23-latek strzelił w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach 27 goli w 33 meczach. Werner zaliczył też 11 asyst. Piłkarzem zainteresowane były też inne kluby Premier League, m.in. Manchester United, Chelsea i Tottenham.