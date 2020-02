Obaj zawodnicy są obrońcami i mają po 16 lat. Obaj mają trenować z drużynami młodzieżowymi i zobaczyć czwartkowy mecz "Czerwonych Diabłów" z Club Brugge w Lidze Europy z trybun Old Trafford (1:1 w pierwszym meczu).

Zarówno Sewerys, jak i Lipp, mają zakończyć testy meczem towarzyskim z drużyną Cheltenham do lat 16. Mają również zobaczyć mecze młodzieżowej drużyny Manchesteru z TSV 1860 Monachium do lat 15 i Club Brugge do lat 17.

Mateusz Lipp jest zawodnikiem Ruchu Chorzów, a w przeszłości przechodził testy w Arsenalu czy Sampdorii. W rundzie jesiennej był podstawowym zawodnikiem drużyny do lat 19 i trenował z pierwszą drużyną Ruchu. Za to Seweryś występował w Centralnej Lidze Juniorów (zespoły do lat 18) i został włączony do rezerw Korony. Jest zgłoszony do gry w ekstraklasie, ale jeszcze w niej nie zadebiutował.