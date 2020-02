peterjk 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

To ciekawe jaka drogę przeszedł Firmino, który podobnie jak Allison I Fabinho byli mało znani w Brazylii. Teraz jest już inaczej, a strzelenie bramki Flamengo W finale klubowego Pucharu Świata. Bobby to grajaca legenda The Reds, uwielbiany przez kibiców.