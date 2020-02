41 - tyle goli w tym sezonie strzelił Manchester United. To najsłabszy dorobek bramkowy spośród wszystkich drużyn walczących w Premier League o miejsca gwarantujące udział w europejskich pucharach. Władze "Czerwonych Diabłów", a także ich trener, Ole Gunnar Solskjaer, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że wzmocnienie ofensywy będzie jednym z priorytetów w letnim oknie transferowym.

Robin van Persie wskazał idealnego kandydata na nowego napastnika Manchesteru United

Idealnego kandydata na wzmocnienie ataku Manchesteru wskazał Robin van Persie, były napastnik angielskiego klubu. - Stawiam na Edinsona Cavaniego. To doświadczony napastnik, prawdziwa maszyna do strzelania bramek. Udowodnił to już w Napoli, PSG i reprezentacji Urugwaju - przyznał Holender, cytowany przez portal sportbible.com. - On gwarantuje 25 goli w sezonie. Widziałem go w akcji, bo sam grałem przeciwko niemu - to zawodnik żyjący ze strzelania goli. Latem sięgnąłbym po niego - dodał.

Cavani jest obecnie piłkarzem PSG, dla którego rozegrał w tym sezonie 18 spotkań, zdobywając w nich 6 bramek. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca bieżącego roku i wiele wskazuje na to, że nie zostanie przedłużony. Władze mistrzów Francji chcą odciążyć budżet płacowy, a Urugwajczyk od dłuższego czasu myśli o zmianie otoczenia. Wydaje się więc, że będzie idealnym kandydatem dla Manchesteru. Dzięki wygasającej niebawem umowie, do angielskiego klubu 33-latek mógłby trafić za darmo.